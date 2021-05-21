Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Чемпионат мира

Пандемия коронавируса оставила национальные сборные по хоккею на два года без больших турниров. В 2020 году пришлось отменить чемпионат мира в Швейцарии, но сейчас лучшие команды планеты наконец выйдут на лед друг против друга. Правда, карантинные ограничения практически свели на нет приезд в Ригу звезд из НХЛ. Поэтому сборным в основном придется опираться на резервы из своих внутренних лиг, что делает турнир крайне непредсказуемым. Как всегда, Россия будет биться за золото. Уже в пятницу наша команда стартует в групповом этапе матчем с одним из главных своих конкурентов — Чехией. А сутки спустя сыграет с потенциальным аутсайдером — Великобританией.

21, 22 мая, 16:15. «Олимпийский спортивный центр» (Рига, Латвия). Прямые трансляции на Первом канале

Бокс. Бойцовский клуб РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пятницу вечером в Химках пройдет первый боксерский турнир новой промоутерской компании рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. В главном бою вечера сойдутся россияне Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Они сразятся за серебряный пояс WBC, на котором размещены портреты боксера Мухаммеда Али, экс-главы Всемирного боксерского совета WBC Хосе Сулеймана и двух претендентов. Победитель будет претендовать на звание чемпиона мира в новой весовой категории WBC бриджервейт (101,6 кг).

Романов из 15 боев на профессиональном уровне не проиграл ни одного, 11 из них выиграл нокаутом. Уже почти два года он владеет поясом чемпиона по версии WBO Global. Кудряшов был чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International. Из 27 своих боев он проиграл всего три. 23 победы из 24 одержаны нокаутом.

Кроме того, зрителей ждут крутая шоу-программа и выступление звезд: на сцену выйдут Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты. Соорганизатором турнира выступает телеканал РЕН ТВ, который покажет в прямом эфире самые интересные поединки вечера.

21 мая, 23:00. Баскетбольный центр «Химки» (Химки). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Водные виды спорта. Чемпионат Европы

Фото: РИА Новости/Джорджио Пероттино

Российские спортсмены с большим отрывом лидируют в медальном зачете континентального первенства в Будапеште. Лишь по общему числу медалей им дышат в спину итальянцы. А по количеству золотых наград наши очень далеко оторвались ото всех.

В столице Венгрии уже закончились соревнования в прыжках в воду, синхронном плавании и плавании на открытой воде. Осталось разыграть награды в плавании, где особенно выделяется наш соотечественник Климент Колесников, дважды обновивший мировой рекорд в заплыве на 50 м на спине. Чемпионат Европы закончится в воскресенье. В оставшиеся три дня осталось распределить 18 комплектов медалей. В большинстве дисциплин вновь будут фаворитами россияне.

21–23 мая: 11:00, предварительные раунды; 19:00, полуфиналы и финалы. Комплекс «Дунай-Арена» (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфиналы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сезон Единой лиги ВТБ подходит к завершающей фазе. В ближайшие выходные может определиться первый финалист плей-офф. Им может стать казанский «УНИКС», который выиграл на выезде первые два матча серии с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (98:87 ОТ; 79:69). Если клуб из столицы Татарстана в воскресенье одержит победу дома, он оформит попадание в решающую стадию и будет ждать соперника из другой пары, где до развязки еще далеко. В субботу в Москве ЦСКА примет на своей площадке петербургский «Зенит» в третьем матче серии. Две стартовых встречи в Питере имели разные исходы. Сначала ЦСКА победил в основное время (78:73), а затем проиграл в овертайме (104:107). Счет в серии 1:1, и субботняя игра не определит финалиста, а лишь покажет, кто станет фаворитом накануне понедельничного четвертого матча.

22 мая, 17:00. «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» (Москва). 23 мая, 17:00. «Баскет-Холл» (Казань). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Финал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Две сильнейшие команды российского женского гандбола выясняют отношения в решающей стадии чемпионата России. В прошлое воскресенье они сыграли в Москве первый матч финала Суперлиги, который выиграл ЦСКА со счетом 30:23. Фора в семь мячей очень большая, поэтому высока вероятность, что в предстоящее воскресенье будет прервана четырехлетняя гегемония «Ростов-Дона» в России.

Ростовчанки в последний раз проигрывали чемпионство в 2016 году. ЦСКА же может взять золото на второй сезон своего существования, что вкупе с выходом в «Финал четырех» Лиги чемпионов станет большим триумфом. Между тем значительная часть игроков обеих команд летом поедет на Олимпиаду в Токио, где попытается сохранить сборной России статус чемпиона, завоеванный в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

23 мая, 14:45. «Дворец спорта» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

«Формула-1». Гран-при Монако

Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI

Трасса в Монте-Карло, расположенная в городском массиве, считается самой сложной в «Королевских гонках». И в силу ее непредсказуемости Гран-при Монако ждет подавляющее большинство поклонников «Формулы-1». Именно этот этап станет серьезной проверкой для дебютанта главной гоночной серии россиянина Никиты Мазепина. Наш пилот провалил предыдущие гонки и пока не набрал ни одного очка. Возможно, он сумеет исправиться в ближайшие выходные.

22 мая: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 23 мая, 16:00, гонка. Городская трасса «Монте-Карло» (Монте-Карло, Монако). Прямые трансляции на «Матч ТВ»