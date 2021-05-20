Лавров заявил о необходимости для РФ и США разобраться в отношениях

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе своей первой встречи встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Рейкьявике в ночь на четверг 20 мая, заявил, что Вашингтону и Москве необходимо разобраться в двухсторонних отношениях. Переговоры проходят в преддверии министерского заседания Арктического совета (АС), сообщает «РИА Новости».

Российский министр также отметил, что встреча с главой американского внешнеполитического ведомства является важной для будущего взаимодействия двух стран.

По словам Лаврова, Москва и серьезно расходятся в оценках ситуации. При этом Россия готова обсуждать с США любые вопросы на взаимоуважительной основе и с фактами на столе.

«Наша позиция очень простая — мы готовы обсуждать все без исключения вопросы — при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — подчеркнул он.

Российский дипломат заметил,что ценит дипломатический подход Блинкена, и добавил, что Москва намерена говорить с Вашингтоном при условии честного диалога.

На это глава Госдепа ответил, что стабильные и предсказуемые отношения между державами пойдут на пользу всему миру.

Ранее, озвучивая конкретные ожидания о предстоящей встрече с Блинкеном, Ларов заявлял, что Кремль хочет видеть конкретные шаги Вашингтона, а не его риторику. Блинкен, в свою очередь, говорил о необходимости «стабильных и предсказуемых отношений с Россией».