Лавров обозначил условие диалога Москвы с Вашингтоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, сообщил о том, что Москва открыта к обсуждению всех вопросов, относящихся к полярной позиции двух стран, при условии, что диалог будет честным.

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным», — цитирует речь российского министра «РИА Новости».

Это первая личная встреча Лаврова и Блинкена.

Озвучивая конкретные ожидания по случаю предстоящей встречи с госсекретарем Соединенных Штатов, Сергей Лавров заявил, что Кремль хочет видеть конкретные шаги Вашингтона, а не его риторику: ранее Энтони Блинкен заявил о необходимости «стабильных и предсказуемых отношений с Россией».