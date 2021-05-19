Скончался заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

На 88-м году жизни умер советский и российский тренер по биатлону Александр Привалов. Об этом в среду, 19 мая, сообщил Союз биатлонистов на своей странице в Facebook.

«Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер Александр Васильевич Привалов... Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Привалов перестал отвечать на телефонные звонки в понедельник, но попасть в его квартиру смогли только в среду.

Привалов родился 6 августа 1933 года в Солнечногорском районе Московской области. Он увлекся лыжным спортом в 14 лет, а в 1958 году перешел в биатлон. Легендарный спортсмен пять раз становился чемпионом СССР в гонке на 20 км, дважды оказывался на пьедестале Олимпийских игр, а также чемпионата мира.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России.