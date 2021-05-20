Спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 48%

Пандемия коронавируса отразилась на рынке недвижимости в Москве. Спрос на аренду элитного жилья в столице вырос на 48% с начала локдауна. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили «Известиям» аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills.

По итогам апреля 2021-го был зафиксирован рекордный уровень спроса за последние полтора года, а третий месяц подряд в Москве наблюдается уровень спроса на аренду элитных квартир примерно сопоставимый с докризисным показателем конца 2019 года. По словам экспертов, число обращений от арендаторов с начала нынешнего года выросло на 12%.

«Что касается стоимости аренды квартир в Москве, то сейчас мы наблюдаем положительную динамику, тогда как в прошлом году отмечалось ощутимое падение цен», — отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

В среднем бюджет предложения на рынке элитной аренды Москвы в апреле 2021 года вырос на 6% с начала года и составил 354 тыс. рублей за объект в месяц. При этом средний бюджет спроса — 271 000 руб. за объект в месяц. Таким образом, заключили аналитики, разрыв между средней предполагаемой ставкой аренды от собственника и ставкой арендаторов составляет 83 тыс. рублей, повысившись за месяц на 7 п.п. с 23% до 31%.

По данным компании, Арбат занимает первое место в рейтинге самых дорогих для аренды районов в Москве. В среднем квартиру сдают за 410 тыс. рублей в месяц. На начало мая 2021 года самыми популярными по спросу районами на рынке высокобюджетной аренды являются: Ленинградский и Ленинский проспекты (по 13% и 9% спроса), Лубянка, Китай-Город, Цветной бульвар и Тверская-Кремль (по 7% спроса соответственно). Однако в основном предложения касаются районов Арбат-Кропоткинская (18%), Тверская-Кремль (19%), Краснопресненская (9%) и Ленинский проспект (9%), пояснили в Savills.

13 мая аналитики «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что по итогам I квартала 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Ставки за год выросли незначительно (+3%), оставаясь на уровне предыдущего квартала.