Психолог рассказал о признаках зависимости от смартфона

Зависимость человека от смартфона можно определить по таким признакам, как постоянное ношение устройства при себе и его применение без особых на то потребностей. Об этом в среду, 19 мая, рассказала нейро- и клинический психолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, тревожным сигналом может стать использование смартфона в ущерб важным делам.

«Если мы готовим важный документ по работе, а в какой-то социальной сети что-то интересное происходит или в какой-то игре выросла кукуруза и мы откладываем документ по работе, чтобы сделать что-то в соцсетях или играх, — это уже прямая зависимость», — пояснила психолог.

Она добавила, что еще одним признаком зависимости является привычка регулярно, без особой потребности машинально открывать телефон.

В случае появления симптомов Хвингия советует составить график использования гаджета и строго придерживаться его. В расписании можно указать время просмотра сообщений в социальных сетях и мессенджерах, просмотра ленты в Instagram. По словам психолога, это стоит делать не чаще одного-двух раз в день.

На важные сообщения можно поставить уведомлениями, а на остальные, не требующие внимания, — выключить. Также следует приобрести привычку просматривать неважные сообщения в определенное время, например с 8 до 9 вечера.

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