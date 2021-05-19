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Госдеп подтвердил отсутствие планов по новым санкциям против СП-2

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Госдепартамент в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока – 2» не будет. Об этом в среду, 19 мая, сообщило агентство Bloomberg.

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Согласно докладу, санкции будут введены, однако их действие сразу же приостановят. Администрация американского президента Джо Байдена решила отказаться от рестрикций по соображениям национальной безопасности, добавили в издании.

О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. В сообщении отмечается, что администрация США «не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода». Однако Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, утверждает портал.

19 мая политолог Александр Рар рассказал «Известиям», что американские власти отказались от санкций из-за нежелания портить отношения с Германией.

В этом вопросе Байден продемонстрирует разумность, а не слабость, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что «сам факт появления именно таких публикаций достаточно позитивный, это лучше, чем читать, что грядут новые санкции».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке строительства, швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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