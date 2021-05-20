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Посол РФ заявил об отсутствии альтернатив переговорам Израиля и Палестины

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Альтернатив прямым переговорам между Израилем и Палестиной нет, но первая фаза диалога должна проходить без предварительных условий и давления извне. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

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«Исходим из безальтернативности прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем параметрам окончательного урегулирования, в том числе проблемам беженцев, границ, водных ресурсов, статуса Иерусалима», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия привержена международно-правовой базе урегулирования, «отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля в обеспечении своей безопасности».

«Полагаем, что первая фаза прямого диалога должна проходить без предварительных условий, чтобы стороны сами, без давления извне могли договориться о взаимоприемлемой основе двустороннего переговорного процесса», — пояснил Анатолий Викторов.

При этом российское предложение провести в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне в полной мере сохраняет свою актуальность.

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