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Госдеп указал на планы властей США препятствовать реализации СП-2

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Администрация президента США Джо Байдена стремится воспользоваться всевозможными способами, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом в среду, 19 мая, заявила представитель американского Государственного департамента Джалина Портер в ходе брифинга.

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«Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить «Северный поток — 2», — приводит ее слова «РИА Новости».

Вместе с тем ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе администрации Джо Байдена вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2». Тем не менее Госдепартамент указал, что Nord Steam 2 AG якобы занимается попадающей под санкции деятельностью.

В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя проект «Северный поток — 2» заявила, что американские власти по-прежнему считают его «плохой сделкой» и геополитической инициативой России, которая «угрожает» энергетической безопасности Европы, Украине, а также восточному флангу союзников и партнеров НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду допустил, что в случае, если США действительно откажутся от санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток – 2», это станет началом нормализации двусторонних отношений.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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