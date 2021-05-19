Новый физкультурный комплекс с бассейном построят в Рязанской области

В Сараевском районе Рязанской области планируют возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Данный вопрос губернатор региона Николай Любимов обсудил на встрече с депутатами органов местного самоуправления.

Как сообщает региональное правительство, губернатор рассказал об уже разработанной проектно-сметной документации на строительство ФОКа, которая получила одобрение госэкспертизы. В ближайшее время объект могут включить в специальную программу и начать строительство.

«ФОК в Сараях у нас на первом месте, этот вопрос мы решим обязательно», - цитирует Любимова 62INFO.ru.

По данным издания, в поселке Сараи также планируется реконструировать стадион, а в селе Муравлянка Сараевского района – возвести новый фельдшерско-акушерский пункт.