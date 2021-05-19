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На газификацию пяти хуторов в Ростовской области направят 1,3 млрд рублей

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В Ростовской области в 2021 году планируют газифицировать четыре хутора и один поселок, расположенные в Куйбышевском и Обливском районах. Об этом сообщает региональное правительство.

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В Куйбышевском районе газ проведут в хутора Примиусский и Заречный, в Обливском районе – в хутора Алексеевский и Машинский, а также поселок Запрудный. Ожидается, что общая стоимость газификации составит 1,3 млрд рублей. В эту сумму включены строительные работы и проектирование, пишет RostovGazeta.

До 2025 года также планируется провести газ в населенные пункты Аксайского, Кашарского, Мясниковского, Морозовского, Орловского и Советского районов, а также в районы Донецка и Новочеркасска.

19 мая врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин заявил «Известиям», что россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее.

6 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. На следующий день вице-премьер Александр Новак сообщил, что это позволит провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

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