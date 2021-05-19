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В МЧС сообщили о состоянии пострадавших от пыльной бури в Астраханской области

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Двое пострадавших в результате пыльной бури в Астраханской области госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом в среду, 19 мая, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадали два человека, они доставлены в лечебные учреждения города в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время бури кирпичная балконная кладка упала с высоты 9–10-го этажа на проходившего мимо мужчину, а в 80 км от города в селе Оранжереи дерево придавило ребенка.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что пыльные бури в Астрахани, Дагестане и Калмыкии утихнут к выходным. Она отметила, что поднятию частиц пыли в воздух способствует низкая влажность, а дождей в указанных регионах было мало. При этом, как отметила синоптик, сильный ветер на юге по-прежнему сохранится.

Подобное природное явление, как отметили местные СМИ, не является редкостью для города, однако порывы ветра в настоящий момент достигают 15–20 м/с. При этом весь город погружен в оранжево-красный смог.

В ночь на 19 мая несколько автомобилей пострадали во время грозы в Липецке. Скорость ветра достигала 15 м/с, выпало 2,9 мм осадков.

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