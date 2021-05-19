Строительство футбольного манежа в Волжском завершили на 55%

В Волжском (Волгоградская область) продолжается строительство нового крытого футбольного манежа. Работы завершены более чем наполовину, сообщает пресс-служба регионального комитета строительства.

По данным ведомства, подрядчик уже завершил обустройство фундамента, возвел металлический каркас здания и сейчас занимается установкой стеновых панелей. В целом готовность манежа составляет 55%, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Строительство стартовало в октябре 2020 года. Полностью завершить работы и сдать объект намерены в августе 2022-го.

Новый футбольный манеж в Волжском должен стать частью большого спортивно-досугового кластера, похожего на московские «Лужники». Территория будет включать как спортивные объекты, так и места для семейного отдыха и развлечений.