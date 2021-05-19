Опубликовано видео с тренировки Кудряшова и Романова

Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов показали, как готовятся к предстоящему поединку. 19 мая спортсмены провели тренировки в «энергосберегающем режиме». Видео из спортивного зала публикует телеканал РЕН ТВ.

Романов отметил, что на тренировке выложился только на 3%, а на поединке 21 мая намерен продемонстрировать настоящую бойню и выложиться на все 100%.

Кудряшов, который оказался в одном зале с соперником, рассказал журналистам, что во время боя планирует «бить и побеждать».

К предстоящему состязанию готовятся также рэпер Баста и артисты его лейбла, которые планируют выступить во время турнира.

«Это зрелищно в любом случае. Это спортивно, и туда сейчас еще вольется музыкальный спектр. Совместить это всё... Мне кажется, давно пора было», — сказал рэпер T-Fest.

16 мая своими ожиданиями от поединка между Кудряшовым и Романовым поделилась российский боец смешанных единоборств Юлия Березикова. Спортсменка призналась, что болеет за обоих бойцов.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.