Эрдоган назвал политическим решением отмену «Формулы-1» и финала ЛЧ в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политическим решением отмену проведения в стране этапа чемпионата мира «Формула-1» и финального матча Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси».

«Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по «Формуле-1», — сказал турецкий президент на встрече с представителями молодежи. Трансляция встречи опубликована в Twitter Эрдогана.

О том, что этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Турции отменен стало известно 14 мая. Гран-при во Франции состоится на неделю раньше — 18–20 июня, а в Австрии пройдут два этапа подряд — 25–27 июня и 2–4 июля.

Автогонка в Турции была включена в календарь чемпионата вместо канадского этапа, организаторы которого отказались принимать соревнования без зрителей.

Отмечалось, что причиной отмены турецкого этапа гонки стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Также 11 мая стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула, сообщала «Газета.ру».

С 17 мая Турция приступила к постепенному снятию ограничений после введенного локдауна в рамках борьбы с COVID-19.