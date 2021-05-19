Ремонт завершили в детской поликлинике в Глазове

В Глазове (Удмуртия) завершился ремонт детской поликлиники № 2, расположенной на улице Сибирской. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на своей странице в соцсети.

Рабочие обновили в детском учреждении полы, заменил окна, двери, системы вентиляции и водоснабжения, а также проводку. Также строители расширили зону регистратуры, что позволит разделить потоки здоровых и заболевших пациентов.

«По принципам бережливой поликлиники сделан отдельный вход для пункта выдачи продукции молочной кухни», - приводит часть сообщения главы региона Udm-info.ru.

Стоимость ремонта составила 40 млн рублей.

Сейчас в поликлинике работают около 70 кабинетов, в том числе кабинет УЗИ и процедурный кабинет.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Удмуртии на базе Первой республиканской клинической больницы начал работу Центр профпатологии. Его основная цель — проведение экспертиз связи заболевания с профессией и профпригодности, а также медицинское обследование людей, работающих на вредных и опасных производствах.