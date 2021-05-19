«Аллею династий» обустроят в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на территории парка «Народный» обустроят новую аллею, на которой будет рассказываться о трудовых династиях города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В закладке аллеи приняли участие глава города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, «Уралкриомаш», МЧС, «Планты», здравоохранения и Росгорцирка, пишет ТагилСити.ру.

Как рассказал директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский, в среду, 19 мая, было высажено десять лип. Такое количество связано с числом семей, принявших участие в озеленении.

По словам главы города, в июле рядом с аллеей планируется установить памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским.