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Эксперт оценил планируемую покупку «Магнитом» сети «Дикси»

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Сценарий подобного объединения в «АРБ Про» рассматривали еще в середине 2020 года, когда стали заметны изменения в рыночной позиции Сбера, Wildberries, «Светофора», «Пятерочки». Стало понятно, что фактор успеха смещается в ИТ-инфраструктуру, способную управлять клиентским выбором. Об этом 19 мая «Известиям» рассказал руководитель стратегического консалтинга ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Демид Голиков.

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«Что в этом слиянии логично: объединенный «Дикси-Магнит» встает в низком сегменте между «Светофором» и «Пятерочкой», дополняя друг друга в разных регионах. Мало есть регионов, где «Магнит» и «Дикси» сильно пересекаются», — отметил Голиков.

Эксперт заявил, что подобное слияние затронет как ритейлеров, так и поставщиков. По словам Голикова, региональным ритейлерам стоит пересмотреть стратегию и двигаться вверх за «Пятерочкой» за счет локальной закупки, франчайзинга и собственных фудсервисов.

«Поставщикам, в свою очередь, необходимо включаться в межкорпоративные системы управления товародвижением, не отставать в ИТ и не пытаться подменять натуральные компоненты дешевыми суррогатами. Иначе нас ждет бессовестное засилье низкого качества в ответ на ценовое давление федеральных супердискаунтеров», — заключил Голиков.

18 мая ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС (Федеральной антимонопольной службой России).

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