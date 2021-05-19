В ООН указали на важность открытого диалога между Россией и США

Открытый диалог и сотрудничество между Россией и США по важным вопросам «были бы позитивным моментом». Об этом в среду, 19 мая, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вопрос о возможной встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

«Думаю, что для Соединенных Штатов и Российской Федерации наличие открытого диалога и сотрудничества по столь многим важным вопросам, которые им приходится решать в рамках ООН, было бы положительным моментом», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о важности возможных переговоров лидеров двух стран.

В апреле Дюжаррик уже отмечал, что ООН приветствует открытый диалог между Путиным и Байденом, так как он был необходим для сохранения мира и безопасности. Кроме того, он отметил важность конструктивных отношений между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Между президентом Путиным и Байденом 13 апреля состоялся телефонный разговор, инициатором которого выступила американская сторона.

Лидеры обсудили российско-американские отношения и ряд важных вопросов международной повестки. Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности в интересах обеих стран и всего мирового сообщества.

В свою очередь, Байден подтвердил приверженность построению стабильных и предсказуемых отношений с РФ в соответствии с интересами США и предложил провести встречу на высшем уровне для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед странами.