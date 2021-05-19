Две сотни километров дорог реконструируют в Карачаево-Черкесии к 2024 году

В Карачаево-Черкесии до 2024 года планируют реконструировать 200 км дорог. Об этом стало известно в ходе доклада-послания главы республики Рашида Темрезова.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в 2021 году планируется привести в порядок 35 участков автодорог, а также отремонтировать три моста местного значения. В Черкесске будет обновлена 31 улица, пишет NewsTracker.

По данным издания, в прошлом году на территории региона отремонтировали 124 км автодорог регионального и местного значения. Также в порядок привели шесть искусственных дорожных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году планируют благоустроить 51 дворовую территорию и 11 общественных пространств.