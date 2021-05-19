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В дипмиссии сообщили о проработке вопроса выезда россиян из сектора Газа
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В дипмиссии сообщили о проработке вопроса выезда россиян из сектора Газа

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Вопрос выезда граждан РФ из сектора Газа прорабатывается, сообщили 19 мая в российской дипломатической миссии в Палестине.

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«Представительство России при Палестинской национальной администрации с начала израильской военной операции находится на постоянной связи с соотечественниками и гражданами СНГ, проживающими в секторе Газа и обратившимися к нам по вопросу оказания содействия в их выезде из сектора. Данный вопрос прорабатывается», — передает сообщение дипмиссии «РИА Новости».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. Он предупредил, что если по ее окончании из анклава продолжатся пуски ракет, то реакция будет очень жесткой. В тот же день Израиль без предупреждения разбомбил здание катарского Красного Полумесяца в секторе Газа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Начались обмены ударами.

Как подчеркнул советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш, конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

18 мая президент России Владимир Путин, призывая прекратить противостояние, указал, что подобные вспышки конфронтации уже привели к большому числу жертв. Он также сообщил, что озабоченность вызывает «деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью», пишет «Газета.ру».

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