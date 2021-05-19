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Подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге умер в больнице

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В больнице Екатеринбурга скончался мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек у городского вокзала. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

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«Причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники выполняют комплекс необходимых следственных мероприятий, пишет «Газета.ру».

17 мая сообщалось о происшествии в сквере имени Джавахарлала Неру рядом с железнодорожным вокзалом. Как указал источник «Известий» в правоохранительных структурах, подозреваемый, 34-летний житель Туринского района, находился в состоянии алкогольного опьянения. Жертвами нападения стали трое человек, распивавших спиртное вместе с ним.

Сам подозреваемый был доставлен в больницу для оказания ему необходимой помощи.

В отношении гражданина были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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