Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы по Донбассу

Киев блокирует работу контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом 19 мая заявил полномочный представитель России Борис Грызлов.

Грызлов по итогам переговоров отметил, что Киев уходит от прямого диалога с Донбассом.

«Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована», — приводит слова Грызлова ТАСС.

Также полномочный представитель РФ заявил о том, что власти Украины ограничивают работу независимых СМИ и занимаются преследованием политиков, которые выступают за мир с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Нынешняя украинская власть стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники. И то, что она создает Украине всё больше проблем, — не случайно. Киев реализует политику радикальных украинских националистов», — заключил Грызлов.

Ранее, 13 мая, глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо с предложением срочно провести встречу советников нормандского формата и глав МИД.

Глава офиса президента Украины также предложил странам «группы семи» (G7) обратиться к России с призывом поддержать проведение этого саммита. Он отметил, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок для процесса мирного урегулирования.

Помимо этого, он выступил с предложением, согласно которому к деятельности нормандского формата по Донбассу необходимо приобщить экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.