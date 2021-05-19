Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, в ходе которых, в частности, обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба армянского лидера.

«Пашинян рассказал о текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и. о. премьера Армении поблагодарил Путина за усилия прилагаемые в эти дни Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

«Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации [инцидента на армяно-азербайджанской границе] и их методики», — заключили в пресс-службе.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе, добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее в этот день Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Отмечается, что стороны уделили внимание инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

14 мая Никол Пашинян сообщил, что направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Политик уточнил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером накануне не стал просить помощи, поскольку в Баку констатировали вывод войск.

Ереван 13 мая обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Никола Пашиняна, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км, и пытаются окружить озеро Севлич.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.