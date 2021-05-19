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Дуров назвал владельцев iPhone рабами

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал технику американского бренда Apple и назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами». Такое мнение Дуров высказал 19 мая в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что клиентам Apple продают переоцененные старые модели устройств.

«Каждый раз, когда я использую iPhone для тестирования нашего приложения, я чувствую, будто меня отбросило в Средневековье», — заявил Дуров.

Недостатком разработанной в США техники бизнесмен назвал и тот факт, что она совместима только с собственными сервисами — App Store и iCloud.

«Владение iPhone делает из вас «цифрового раба» Apple», — заключил Дуров.

До этого, в январе 2021 года, Дуров призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к потоку информации. По его словам, Apple (iOS) является более опасной из двух операционных систем, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете.

В 2020 году Дуров также критиковал Apple за накрутку цены и цензуру в магазине приложений App Store, а также смартфон iPhone 12 Pro.

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