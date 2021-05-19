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Белоусов провел совещание по дальневосточной авиакомпании

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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов 19 мая провел совещание по дальневосточной авиакомпании.

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В совещании приняли участие зампредседателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Сахалинской области Виталий Лимаренко, генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и представители федеральных органов исполнительной власти.

По итогам обсуждения были даны поручения по обеспечению завершения корпоративных процедур, а также формирования перспективных финансово-экономических параметров деятельности компании.

Ранее в начале апреля «Аврора» подписала дорожную карту закупки самолетов с Минпромторгом России и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В документе прописан график поставок российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.

Позднее глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК; права акционера осуществляет Минтранс) Евгений Дитрих сообщил, что в 2021 году в парк «Авроры» будет поставлен первый российский региональный самолет Superjet 100. Всего в 2021–2025 годах намечена поставка 45 воздушных судов российского производства.

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