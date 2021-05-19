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Синоптик назвала сроки окончания пыльных бурь на юге России

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Пыльные бури в Астрахани, Дагестане и Калмыкии утихнут к выходным. Такой прогноз 19 мая дала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она отметила, что поднятию пыли в воздух способствует низкая влажность, а дождей в указанных регионах было мало. При этом, как отметила синоптик, сильный ветер на юге по-прежнему сохранится.

«Сильный ветер, который наблюдается в Южном федеральном округе в среду, объясняется столкновением двух разных по свойствам воздушных масс — субтропического тепла, захватившего восток региона, и прохладного воздуха, который в минувшие дни распространялся с запада. В ближайшие дни, когда температурные контрасты между воздушными массами постепенно сгладятся, сильный ветер будет ослабевать», — цитирует синоптика ТАСС.

Ранее в этот день на Астрахань обрушилась сильная пылевая буря, пришедшая в регион из Калмыкии, напоминает «Газета.ру».

Во время бури кирпичная балконная кладка упала с высоты 9–10-го этажа на проходившего мимо мужчину.

Подобное природное явление, как отметили местные СМИ, не является редкостью для города, однако порывы ветра в настоящий момент достигают 15–20 м/с. При этом весь город погружен в оранжево-красный смог.

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