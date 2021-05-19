Байден заявил о стратегической важности Арктики для США

Соединенные Штаты должны продемонстрировать лидерство в Арктике, стратегическая важность региона стремительно возрастает. Об этом в среду, 19 мая, заявил президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в штате Коннектикут.

«Мир меняется. Стратегическая важность Арктики стремительно возрастает по мере отступления льдов и открытия новых морских путей. Мы [США] — арктическая страна, мы должны продемонстрировать свое лидерство и вовлеченность», — сказал американский лидер. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC в YouTube.

По словам президента США, для этого стране нужны современные ледоколы. Кроме того, Вашингтон должен плечом к плечу стоять с союзниками и партнерами, разделяющими ценности Штатов, указал Байден.

«Необходимо и дальше реализовывать операционные возможности дипломатическим путем для регулирования ответственного поведения в сфере судоходства и поддержания ключевых правил международных соглашений по защите окружающей среды. Все страны должны уважать эти международные нормы», — заключил американский лидер.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Арктика должна быть регионом, свободным от конфликтов. По его словам, у Соединенных Штатов и Канады есть «общее обязательство работать над сохранением арктического региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий» в рамках борьбы с изменением климата, заботы об интересах коренного населения и продвижения науки.

12 мая посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов подчеркнул, что Москва не рассматривает Арктику как театр военных действий и призывает избегать эскалации и конфронтации в регионе. При этом Москва выражала обеспокоенность в связи с ростом активности НАТО в регионе.