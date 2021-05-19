Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
США отказались вводить санкции против оператора СП-2
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Культура
Член СПЧ направил письмо в Минкультуры из-за киноадаптации «Золушки»
Политика
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу
Общество
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
Происшествия
Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве
Мир
Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках

Байден заявил о стратегической важности Арктики для США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты должны продемонстрировать лидерство в Арктике, стратегическая важность региона стремительно возрастает. Об этом в среду, 19 мая, заявил президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в штате Коннектикут.

«Это наша земля и мы обязаны знать ее историю»: путешественники изучат исторические объекты Арктики
Первый этап многолетней экспедиции известного полярника завершился в мае

«Мир меняется. Стратегическая важность Арктики стремительно возрастает по мере отступления льдов и открытия новых морских путей. Мы [США] — арктическая страна, мы должны продемонстрировать свое лидерство и вовлеченность», — сказал американский лидер. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC в YouTube.

По словам президента США, для этого стране нужны современные ледоколы. Кроме того, Вашингтон должен плечом к плечу стоять с союзниками и партнерами, разделяющими ценности Штатов, указал Байден.

«Необходимо и дальше реализовывать операционные возможности дипломатическим путем для регулирования ответственного поведения в сфере судоходства и поддержания ключевых правил международных соглашений по защите окружающей среды. Все страны должны уважать эти международные нормы», — заключил американский лидер.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Арктика должна быть регионом, свободным от конфликтов. По его словам, у Соединенных Штатов и Канады есть «общее обязательство работать над сохранением арктического региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий» в рамках борьбы с изменением климата, заботы об интересах коренного населения и продвижения науки.

12 мая посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов подчеркнул, что Москва не рассматривает Арктику как театр военных действий и призывает избегать эскалации и конфронтации в регионе. При этом Москва выражала обеспокоенность в связи с ростом активности НАТО в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021