На этой неделе стало известно сразу о двух крупных сделках. «Магнит» объявил о планах по покупке «Дикси», а «Лента» сообщила о приобретении сети магазинов Billa. За время пандемии рынок ритейла сильно трансформировался: потребительский спрос во многом ушел в онлайн, к тем, у кого этот формат был или кто быстро смог его настроить. Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, по предварительной оценке InfoLine, вырос в 3,3 раза: с 43 до 145 млрд рублей.



При этом финансовое положение у ритейла ухудшилось как за счет фиксации цен на ряд важных продуктов, так и за счет падения покупательской способности. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%. Теперь они более чем на 10% отстают от уровня 2013 года.

В таких условиях консолидация — вполне закономерный шаг. Чем крупнее компания, тем легче и комфортнее ей живется. Чем меньше, тем сложнее ритейлеру конкурировать с сильными игроками и тем выше желание выйти из бизнеса на максимуме возможностей. Сильно радужных перспектив для рынка нет, поэтому одни скидывают, а другие съедают.



Для тех, кто уже довольно крупный, не так много вариантов дальнейшего развития: серьезно выходить в новые регионы или новые сегменты можно по сути только за счет поглощения более мелких сетей. «Магнит» будучи краснодарской сетью хочет закрепиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Дикси» дает для этого отличную возможность, что значительно усиливает позиции «Магнита» на рынке и сильно сократит отставание в рейтинге от X5.

Для петербургской «Ленты» покупка Billa — это усиление по двум направлениям. С одной стороны сделка обеспечит экспансию в Москву и Подмосковье, с другой, усилит позиции в том сегменте, который компания считает одним из приоритетных в своей стратегии — супермаркеты и магазины шаговой доступности. Именно магазины шаговой доступности будут являться флагманом розничного рынка, где ожидается рост оборота. Формат привычных для «Ленты» гипермаркетов, напротив, будет напротив демонстрировать негативную динамику из-за выросшего онлайна и конкуренции со стороны магазинов у дома.

Еще одной причиной для консолидации может служить и усиление государственного регулирования в отрасли. Для иностранных компаний вроде Billa нерыночное методы, которые используют российские власти, вероятно, мало понятны и, видимо, выглядят небезопасными. Продолжение подобной политики, полагаю, приведет к тому что мы можем увидеть еще некоторое количество подобных сделок с более мелкими игроками.

Логика развития российского рынка при этом вполне понятна. Мы идем вполне традиционным путем и нормализуемся с крупнейшими экономиками. По данным InfoLine, на топ-5 ритейлеров в Германии, например, приходится 73% рынка, в США — 47%, в России — 32%. Так что крупным игрокам еще есть куда наращивать свои доли.

Для рынка и конечного потребителя укрупнение торговых сетей — не самое позитивное явление. Диктат крупных сетей продолжит вгонять поставщиков в не самые выгодные условия, небольшим производствам будет по-прежнему не просто появляться на полках гигантов, усилится борьба за полочное пространство, ассортимент будет идти не от интересов покупателя, а от интересов и выгод самих сетей. Итог, как всегда, отразится на конечном потребителе, которому придется своим кошельком отвечать на все изменения рынка.

Автор — генеральный директор FinHelp

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