Нарышкин назвал вероятных исполнителей хакерской атаки на SolarWinds

США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds, в стране сразу несколько разведслужб работает в киберпространстве, самая крупная из них — Агентство национальной безопасности. Об этом в среду, 19 мая, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Существуют частные военные компании, и это не секрет. Но занимаются ли они хакерской деятельностью — у меня нет такой информации. Но что является абсолютным фактом — деятельностью в киберпространстве занимается несколько разведывательных агентств Соединенных Штатов Америки, самое крупное из них — Агентство национальной безопасности», — приводят слова Нарышкина «РИА Новости».

Днем ранее глава СВР также заявил, что именно американские разведслужбы могли стоять за атакой на SolarWinds. По его словам, используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение.

Нарышкин отметил, что сюжеты, связанные с отравлениями, кибератаками, взломами, вмешательством в выборы, приписываемые Российской Федерации, нелепы.

Причастность РФ к кибератаке на SolarWinds глава СВР отверг, заявив, что ему было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, но не в его правилах выдавать чужие достижения за свои.

15 апреля США обвинили СВР России в использовании ряда уязвимостей для атак в киберпространстве, в связи с чем американские власти внесли в черный список шесть российских технологических компаний.

14 декабря 2020 года The Washington Post писала, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Позднее, в феврале, в Вашингтоне сообщили, что атака на Госдеп и ряд американских министерств через SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, который имеет российское происхождение.