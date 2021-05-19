В ЕК отреагировали на заявление о затягивании регистрации «Спутника V»

Ко всем вакцинам против коронавируса, которые являются кандидатами на одобрение в Евросоюзе (ЕС), применяется единый научный подход. Об этом 19 мая заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

«Мы в Европейской комиссии всегда настаивали на важности научного подхода к оценке вакцин-кандидатов. Такой подход применяется ко всем кандидатам в равной степени. Эти условия четко перечислены и объяснены в нашей Европейской стратегии вакцинации», — цитирует Кеерсмакера «РИА Новости».

Таким образом представитель ЕК отреагировал на заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, который заявил о том, что регистрация российской вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов ЕС.

Кроме того, в среду Нарышкин назвал чушью попытки Запада обвинить Россию в антипрививочной кампании.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. В феврале стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию в Евросоюзе, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако до сих пор никакого решения не принято.

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию вакцины и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» препарата заставляют задуматься о том, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.