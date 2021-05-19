Член СПЧ направил письмо в Минкультуры из-за киноадаптации «Золушки»

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором содержится просьба предоставить информацию о возможности выдачи прокатного удостоверения фильму «Золушка». Об этом в среду, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на СПЧ.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления в адрес Совета информации по следующим вопросам. Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ», — говорится в послании Кабанова.

Член СПЧ также отметил, что не требует запрета на фильм на территории России, однако задает этот вопрос, чтобы избежать напряженности в обществе.

По его мнению, многие боятся поднимать подобные вопросы из-за страха показаться нетолерантными. Однако законы должны соблюдаться вне зависимости от сексуальной ориентации, подчеркнул Кабанов.

Фильм «Золушка» привлек к себе внимание общественности из-за «гендерно-нейтральной феи-крестной», роль которой исполнил актер Билли Портер.

19 апреля стало известно, что компания The Walt Disney приступила к работе над полнометражным фильмом о злых сводных сестрах Золушки. Фильм будет снят в жанре музыкальной комедии, в котором историю Золушки расскажут ее сестры. Зритель сможет услышать их версию произошедших событий, а также узнает о дальнейшей судьбе персонажей после свадьбы главной героини.