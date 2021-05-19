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Дело возбудили по факту гибели рабочего на территории ОЭЗ в Татарстане

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Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели 45-летнего рабочего на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, трагедия произошла утром 18 мая на строительстве одного из объектов ОЭЗ. Во время сварочно-монтажных работ оборвалась люлька, в которой находились двое рабочих. Мужчины упали на землю с 10-метровой высоты, пишет InKazan.ru.

В результате происшествия на месте скончался 45-летний рабочий. Второй мужчина госпитализирован с множественными переломами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи устанавливаются причину обрушения люльки, а также все другие обстоятельства случившегося.

24 апреля в городе Медногорск Оренбургской области произошло обрушение бункера на медно-серном комбинате. В результате происшествия погиб 24-летний рабочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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