Эксперт оценил значение продажи «Дикси» и Billa для покупателей

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил в среду, 19 мая, что сделки по продаже торговых сетей «Дикси» и Billa Russia GmbH («Билла Россия») ритейлерам «Магнит» и «Лента» приведут к сокращению товарного ассортимента.

«Если рассмотреть последствия сделки для покупателей, то здесь, наверное, будет определенное ограничение ассортимента. Всегда есть товарные позиции, которые покупатель предпочитает по сети, и несколько уникальные при условии общей федеральной матрицы. Мы думаем, что ассортиментное предложение для покупателя станет несколько скромнее, и скорее это увидят покупатели Billa, потому что у них, на наш взгляд, несколько отличающийся ассортимент от других торговых сетей», — рассказал эксперт в беседе с Пятым каналом.

«Магнит» после сделки сможет выйти на уровень, который сопоставим с успехом сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), отметил эксперт.

Однако, по его словам, доля «Ленты» на рынке поднимется всего до 3%. При этом после совершения сделок поставщикам продукции будет значительно сложнее договариваться с крупными ритейлерами.

Ранее в этот день ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн (более 19 млрд рублей).

18 мая ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС (Федеральной антимонопольной службой России).

В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году доля торговых сетей несколько увеличилась и составила почти 39%, однако остальная часть приходится на несетевую торговлю.