Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
США отказались вводить санкции против оператора СП-2
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Культура
Член СПЧ направил письмо в Минкультуры из-за киноадаптации «Золушки»
Политика
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу
Общество
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
Происшествия
Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве
Мир
Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках

Эксперт оценил значение продажи «Дикси» и Billa для покупателей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил в среду, 19 мая, что сделки по продаже торговых сетей «Дикси» и Billa Russia GmbH («Билла Россия») ритейлерам «Магнит» и «Лента» приведут к сокращению товарного ассортимента.

«Если рассмотреть последствия сделки для покупателей, то здесь, наверное, будет определенное ограничение ассортимента. Всегда есть товарные позиции, которые покупатель предпочитает по сети, и несколько уникальные при условии общей федеральной матрицы. Мы думаем, что ассортиментное предложение для покупателя станет несколько скромнее, и скорее это увидят покупатели Billa, потому что у них, на наш взгляд, несколько отличающийся ассортимент от других торговых сетей», — рассказал эксперт в беседе с Пятым каналом.

Скупой плачет дважды: кабмин объявил борьбу с жадностью бизнеса
Предприниматели, в свою очередь, просят увеличить господдержку

«Магнит» после сделки сможет выйти на уровень, который сопоставим с успехом сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), отметил эксперт.

Однако, по его словам, доля «Ленты» на рынке поднимется всего до 3%. При этом после совершения сделок поставщикам продукции будет значительно сложнее договариваться с крупными ритейлерами.

Ранее в этот день ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн (более 19 млрд рублей).

18 мая ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС (Федеральной антимонопольной службой России).

В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году доля торговых сетей несколько увеличилась и составила почти 39%, однако остальная часть приходится на несетевую торговлю.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021