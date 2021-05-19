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Глава подвергшейся кибератаке Colonial Pipeline назвал выплаченную хакерам сумму

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Американская компания — оператор трубопровода Colonial Pipeline, которая пострадала в результате хакерской атаки, заплатила хакерам $4,4 млн. Об этом в среду, 19 мая, заявил газете The Wall Street Journal глава компании Джозеф Блаунт.

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Он отметил, что считает это правильным поступком, при этом добавив, что осознает спорность данного решения.

Издание отмечает, что сумма хакерам была выплачена практически сразу после атаки — поздним вечером 7 мая. Помимо этого указывается, что тогда же злоумышленники предоставили программу, которая ликвидировала последствия кибератаки.

Накануне телеканал CNBC сообщил, что хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за кибератакой на Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности $90 млн в криптовалюте.

Телеканал ссылался на отчет исследовательской компании Elliptic, которая изучила транcакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком. Аналитики пришли к выводу, что выкуп хакерам заплатила почти половина из 74 атакованных группировкой организаций.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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