Бывший вице-губернатор Петербурга получил тюремный срок за взятку

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом в среду, 19 мая, сообщил телеканал «78».

«Назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Екатерина Ботанцова.

Отмечается, что обвинение просило для Оганесяна 16 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также 60 млн рублей штрафа.

Судья также сообщила, что бывший вице-губернатор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Кроме того, он зачел Оганесяну срок содержания под стражей в СИЗО до приговора. Бывший вице-губернатор находится в изоляторе с ноября 2016 года, отметили в издании «Газета.ру».

Оганесян обвинялся по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). При оглашении приговора судья исключила из обвинения Оганесяна преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей при строительстве стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Позже Следственный комитет РФ возбудил в отношении Оганесяна еще одно уголовное дело из-за получения от гендиректора ООО «Стройэлектромонтаж № 5» Василия Сливкина 20 млн рублей за обеспечение победы в конкурсах на строительство школы за 1 млрд рублей и на установку художественной подсветки стадиона на Крестовском острове за 350 млн рублей.

Сообщалось, что Василий Сливкин похитил 74 млн рублей при исполнении контракта на поставку подсветки для стадиона и 289 млн рублей при поставках электрооборудования.