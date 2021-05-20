Вентиляторы и надувные бассейны заинтересовали россиян в майскую жару

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» представил «Известиям» 20 мая аналитику продаж товаров, которые россияне покупали в жаркую погоду

В выборку попали вентиляторы, надувные бассейны, пакеты и формы для льда, крем от загара с высоким SPF (солнцезащитный фактор. — Ред.), фрукты и ягоды.

По внутренним данным сервиса, c 17 по 19 мая по сравнению с периодом с 14 по 16 мая больше всего — в два раза — вырос спрос на надувные бассейны и вентиляторы.

Чаще россияне выбирали недорогие варианты бассейнов до 2 тыс. рублей. Средняя цена вентиляторов составила 1,5 тыc. рублей.

Исследование показало, что продажи солнцезащитного урема (SPF 20+ и выше) выросли в 1,2 раза. Также пользовались большей популярностью пакеты и формы для льда — их клали в корзину в 1,5 раза чаще.

Из фруктов и ягод самый высокий скачок спроса аналитики зафиксировали по продажам черешни — ее продажи выросли в три раза, хотя традиционно ее выбирают в июле.

В последние дни в Центральной части России стоит жаркая погода. Температура в Москве 18 мая достигла 30,8 градуса, побив рекорд конца XIX века на 1,7 градуса.

Ранее, 18 мая, врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова рассказала, что в жару людям с хроническими заболеваниями стоит исключить свое пребывание под прямыми солнечными лучами.

Специалист добавила, что в жаркую погоду также категорически запрещено употреблять спиртное. Нужно пить освежающие напитки, например ягодную воду, есть фрукты и овощи в течение дня.