Нарышкин заявил о планах Запада обвинить РФ в антипрививочной пропаганде

На Западе намерены организовать информационную кампанию против России, используя лживые обвинения в антипрививочной пропаганде. Об этом 19 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Последние вещи, о которых становится известно, — это замыслы организовать вот такую пропагандистскую кампанию, информационную кампанию, обвинив Россию в антипрививочной пропаганде, обвинить в организации антипрививочного движения. Это всё вещи одного и того же порядка», — сказал Нарышкин в эфире Первого канала.

Ранее в среду Нарышкин заявил, что регистрация российской вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза (ЕС).

Нарышкин обратил внимание на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «тянет» с регистрацией «Спутника V». При этом он отметил, что разбираться в причинах происходящего должны сами граждане европейских стран и правоохранительные органы.

Во вторник Нарышкин предупредил, что руководство стран ЕС готовит очередную клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), однако до сих пор никакого решения не принято.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.