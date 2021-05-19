В Совфеде назвали СП-2 исключительно экономическим проектом

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) экономически выгодно России и странам Запада. Такое мнение 19 мая высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявления Белого дома о том, что Вашингтон считает трубопровод геополитическим проектом России.

Цеков отметил, что подобное упрямство со стороны Соединенных Штатов говорит о том, что они в своей ненависти не могут объективно оценивать проекты, которые не подразумевают политику.

«Западу нужен газ, нужен надежный поставщик, вот так это надо воспринимать. <… > На самом деле этот проект носит чисто экономический характер. Об этом говорим не только мы, об этом говорит Германия и многие в Европе. Американцы не слышат это», — цитирует Цекова RT.

Ранее в этот день представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США по-прежнему считают проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» и геополитическим проектом России.

Накануне новостной портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что «сам факт появления именно таких публикаций достаточно позитивный, это лучше, чем читать, что грядут новые санкции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.