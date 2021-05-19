Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
Мир
Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы
Авто
Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
Культура
Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
Общество
Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

В Совфеде назвали СП-2 исключительно экономическим проектом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) экономически выгодно России и странам Запада. Такое мнение 19 мая высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявления Белого дома о том, что Вашингтон считает трубопровод геополитическим проектом России.

Инородное дело: способны ли новые санкции остановить «Северный поток – 2»
Несмотря на попытки сорвать выполнение проекта, эксперты считают наиболее вероятным его успешное завершение в 2021 году

Цеков отметил, что подобное упрямство со стороны Соединенных Штатов говорит о том, что они в своей ненависти не могут объективно оценивать проекты, которые не подразумевают политику.

«Западу нужен газ, нужен надежный поставщик, вот так это надо воспринимать. <… > На самом деле этот проект носит чисто экономический характер. Об этом говорим не только мы, об этом говорит Германия и многие в Европе. Американцы не слышат это», — цитирует Цекова RT.

Ранее в этот день представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США по-прежнему считают проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» и геополитическим проектом России.

Накануне новостной портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что «сам факт появления именно таких публикаций достаточно позитивный, это лучше, чем читать, что грядут новые санкции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021