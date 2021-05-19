В Ростовской области откроется новая переправа через Северский Донец

Новый наплавной мост через реку Северский Донец откроется в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Через временную переправу 11 тыс. жителей Краснодонецкого и Синегорского сельских поселений района смогут безопасно передвигаться как пешком, так и на транспорте. На ее возведение вместо предыдущей аварийной губернатор области Василий Голубев выделил из регионального дорожного фонда 48,3 млн рублей.

«Населенные пункты и их жители не должны быть отрезаны от всех внешних связей. Благодаря поддержке военных удалось найти оперативное решение проблемы. Задача муниципалитета — довести дело с закупкой и установкой постоянного понтона до конца», — отметил губернатор.

Понтонное сооружение должно начать работу 20 мая. Переправу возводили при поддержке военнослужащих Южного военного округа. Для оперативного возведения моста Голубев обратился к командующему войсками ЮВО генералу армии Александру Дворникову.

В настоящий момент военные инженеры уже завершают работы. В свою очередь, администрация муниципалитета проводит закупки и получает разрешения на установку на реке нового постоянного инженерного сооружения.