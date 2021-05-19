Вакцинацию от COVID-19 организуют на рабочих местах в Воронежской области

Сотрудники крупных предприятий в Воронежской области смогут поставить прививки против коронавируса на рабочих местах. Об организованной вакцинации трудовых коллективов сообщило региональное правительство.

По данным властей, врачи будут выезжать на крупные предприятия, чтобы граждане могли «сэкономить время на поход в поликлинику». Об этом пишет ИА «Абирег».

По словам губернатора Александра Гусева, прививки против COVID-19 поставили 256,6 тыс. жителей Воронежской области. Глава региона подчеркнул, что на текущий момент практически не осталось ограничительных мер, связанных с пандемией.

Всего в регионе заболели 83,07 тыс. граждан, скончались 2,7 тыс. человек.

Главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию. У каждого второго госпитализированного с COVID-19 имелось соответствующее сопутствующее заболевание. Лишь 15% пациентов имеют в анамнезе болезни легких.