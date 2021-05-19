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Вакцинацию от COVID-19 организуют на рабочих местах в Воронежской области

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Сотрудники крупных предприятий в Воронежской области смогут поставить прививки против коронавируса на рабочих местах. Об организованной вакцинации трудовых коллективов сообщило региональное правительство.

Ученые заявили о способности вакцинации снять долгосрочные симптомы COVID-19

По данным властей, врачи будут выезжать на крупные предприятия, чтобы граждане могли «сэкономить время на поход в поликлинику». Об этом пишет ИА «Абирег».

По словам губернатора Александра Гусева, прививки против COVID-19 поставили 256,6 тыс. жителей Воронежской области. Глава региона подчеркнул, что на текущий момент практически не осталось ограничительных мер, связанных с пандемией.

Всего в регионе заболели 83,07 тыс. граждан, скончались 2,7 тыс. человек.

Главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию. У каждого второго госпитализированного с COVID-19 имелось соответствующее сопутствующее заболевание. Лишь 15% пациентов имеют в анамнезе болезни легких.

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