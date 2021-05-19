Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы

Представительства Германии в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба диппредставительства ФРГ в Москве.

«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

При этом в посольстве указали на то, что выдача виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд, введенных на фоне пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что такая возможность в момент снятия ряда ограничений или полной их отмены позволит иметь на руках действующую визу.

Помимо этого, в пресс-службе посольства Германии отметили, что для подачи заявления необходимо, чтобы ранее у человека была виза со сроком действия не менее двух лет, чтобы предыдущая виза была выдана одним из зарубежных представительств ФРГ, причем ее срок действия заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года, а также чтобы целью поездки был не туризм.

3 мая итальянское консульство в Москве возобновило выдачу обновленных туристических виз россиянам, у которых они истекли после 1 января 2020 года.

Кроме того, консульская служба Болгарии в Москве 5 мая вновь начала принимать документы на визы для граждан РФ. Министерство здравоохранения Болгарии выпустило указ о выдаче виз российским туристам с 1 мая.

В свою очередь, визовый центр Испании возобновил 12 мая работу по выдаче шенгенских виз. При этом в испанском генконсульстве отметили, что шенгенские визы (категория C) начнут выдавать с 1 июня.

Уточнялось, что обратиться с заявлением могут владельцы визы со сроком действия не менее одного года (код ESM). При этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три и пять лет (коды ELM и EXM), а также родственникам граждан Евросоюза и собственникам.