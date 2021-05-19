Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
Мир
Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы
Авто
Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
Культура
Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
Общество
Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

Эксперты оценили ситуацию с внутренним туризмом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие внутреннего туризма в России — многозатратный и длительный процесс, для него необходимы системные государственные вложения в инфраструктуру. Об этом в среду, 19 мая, заявили эксперты в данной сфере.

Отпускные цены: туристы готовы лететь за границу за любые деньги
Авиабилеты в Грецию, Болгарию и Черногорию с 2019 года подорожали в разы, стоимость перелета туда-обратно достигает 100 тыс. рублей

«Безусловно, Россия — страна огромных возможностей, в том числе и для путешествий. Однако нельзя забывать о том, что развитие внутреннего туризма представляет собой многозатратный, длительный процесс, требующий многостороннего подхода и пристального внимания со стороны государства. Некоторые наши сограждане не готовы отказывать себе в отдыхе в ожидании того момента, когда то соотношение цены и качества, к которому они привыкли, выбирая отдых за рубежом, появится и в России. Такие туристы до последнего будут откладывать свой отпуск и ждать открытия границ с популярными направлениями», — сказал заместитель генерального директора «TEZ TOUR Россия» Владимир Каганер в беседе с «Известиями».

По словам зампреда комитета по туризму «Опоры России» Татьяны Дмитровой, те, кто раньше предпочитал выезжать за границу, теперь сравнивают свой опыт с тем, что предлагают Краснодарский край и Крым, и в большинстве случаев это сравнение не в пользу российский курортов.

Среди основных претензий — в России дороже, не такой гостеприимный и предсказуемый сервис, а также небезопасно. Кроме того, на российских курортах более переменчивая погода, отметила специалист.

«Чтобы нам сравняться по уровню сервиса и возможностей с развитыми туристическими странами, необходимы системные государственные вложения в инфраструктуру, качественное администрирование проектов, грамотная налоговая политика в отношении инвесторов. До последнего времени бизнесу было невыгодно строить гостиницы, это низкомаржинальный бизнес, связанный к тому же с массой рисков. Кроме того, инвесторы в туриндустрии должны приходить на подготовленную почву: хорошие дороги, красивые набережные, места для отдыха туристов в городах и в пляжных зонах, туалеты», — подчеркнула Дмитрова.

Она также добавила, что если государство реализует заявленные планы развития туристической инфраструктуры, то существует надежда, что внутренний туризм в России будет развиваться и люди с удовольствием станут больше ездить по своей стране.

Ранее в среду вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о планах привлечения около 2 трлн рублей на развитие внутреннего туризма.

Днем ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне бронируют летние путевки максимум за 2–3 недели и выбирают в первую очередь дорогие объекты размещения. По ее словам, путешественники не готовы отказаться от поездок даже в сложной эпидемиологической ситуации. В первую очередь туристы раскупают четырех- и пятизвездочные отели как в России, так и за рубежом, отметила Ломидзе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021