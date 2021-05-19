Эксперты оценили ситуацию с внутренним туризмом в России

Развитие внутреннего туризма в России — многозатратный и длительный процесс, для него необходимы системные государственные вложения в инфраструктуру. Об этом в среду, 19 мая, заявили эксперты в данной сфере.

«Безусловно, Россия — страна огромных возможностей, в том числе и для путешествий. Однако нельзя забывать о том, что развитие внутреннего туризма представляет собой многозатратный, длительный процесс, требующий многостороннего подхода и пристального внимания со стороны государства. Некоторые наши сограждане не готовы отказывать себе в отдыхе в ожидании того момента, когда то соотношение цены и качества, к которому они привыкли, выбирая отдых за рубежом, появится и в России. Такие туристы до последнего будут откладывать свой отпуск и ждать открытия границ с популярными направлениями», — сказал заместитель генерального директора «TEZ TOUR Россия» Владимир Каганер в беседе с «Известиями».

По словам зампреда комитета по туризму «Опоры России» Татьяны Дмитровой, те, кто раньше предпочитал выезжать за границу, теперь сравнивают свой опыт с тем, что предлагают Краснодарский край и Крым, и в большинстве случаев это сравнение не в пользу российский курортов.

Среди основных претензий — в России дороже, не такой гостеприимный и предсказуемый сервис, а также небезопасно. Кроме того, на российских курортах более переменчивая погода, отметила специалист.

«Чтобы нам сравняться по уровню сервиса и возможностей с развитыми туристическими странами, необходимы системные государственные вложения в инфраструктуру, качественное администрирование проектов, грамотная налоговая политика в отношении инвесторов. До последнего времени бизнесу было невыгодно строить гостиницы, это низкомаржинальный бизнес, связанный к тому же с массой рисков. Кроме того, инвесторы в туриндустрии должны приходить на подготовленную почву: хорошие дороги, красивые набережные, места для отдыха туристов в городах и в пляжных зонах, туалеты», — подчеркнула Дмитрова.

Она также добавила, что если государство реализует заявленные планы развития туристической инфраструктуры, то существует надежда, что внутренний туризм в России будет развиваться и люди с удовольствием станут больше ездить по своей стране.

Ранее в среду вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о планах привлечения около 2 трлн рублей на развитие внутреннего туризма.

Днем ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне бронируют летние путевки максимум за 2–3 недели и выбирают в первую очередь дорогие объекты размещения. По ее словам, путешественники не готовы отказаться от поездок даже в сложной эпидемиологической ситуации. В первую очередь туристы раскупают четырех- и пятизвездочные отели как в России, так и за рубежом, отметила Ломидзе.