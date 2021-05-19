Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Тверской области

Сотрудники МЧС обезвредили снаряд, пролежавший в земле со времен Великой Отечественной войны. Жителей региона просят проявлять осторожность при обнаружении подобных боеприпасов.

Снаряд нашли в деревне Березино в Калининском районе. По данным аварийно-спасательной службы, речь идет об артиллерийском снаряде калибра 75 мм. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В МЧС напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо оповестить полицию или единую службу спасения. При этом необходимо отойти от боеприпаса на безопасное расстояние и предупредить о потенциальной угрозе окружающих. Снаряды нельзя самостоятельно трогать и передвигать.

18 мая сообщалось об обнаружении массового захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны. Эксгумированы останки более 190 человек в окрестностях деревни Вдицко. Следователи проводят архивную работу для установления обстоятельств злодеяний немецко-фашистских захватчиков в районе захоронения.