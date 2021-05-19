Уголовное дело возбудили после гибели водителя-подростка в ДТП в Крыму

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

Авария произошла на автодороге Симферополь–Евпатория. Во время сильного дождя 15-летний подросток не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В момент происшествия несовершеннолетний водитель находился в салоне один. От полученных травм он скончался на месте, сообщает ИА «Крыминформ».

Травмы получили пассажиры иномарки. У женщины диагностирован перелом ноги, ее 15-летняя дочь получила ушибы и ссадины.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы. Полиция устанавливает, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

Накануне в Москве 17-летний подросток за рулем автомобиля «ВАЗ» сбил четырех пешеходов. По словам очевидцев и пострадавших, несовершеннолетний водитель занимался дрифтом.