Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
Мир
Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы
Авто
Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
Культура
Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
Общество
Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

Уголовное дело возбудили после гибели водителя-подростка в ДТП в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

Авария произошла на автодороге Симферополь–Евпатория. Во время сильного дождя 15-летний подросток не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В момент происшествия несовершеннолетний водитель находился в салоне один. От полученных травм он скончался на месте, сообщает ИА «Крыминформ».

Травмы получили пассажиры иномарки. У женщины диагностирован перелом ноги, ее 15-летняя дочь получила ушибы и ссадины.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы. Полиция устанавливает, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

Накануне в Москве 17-летний подросток за рулем автомобиля «ВАЗ» сбил четырех пешеходов. По словам очевидцев и пострадавших, несовершеннолетний водитель занимался дрифтом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021