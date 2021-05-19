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Телеведущая Яна Поплавская отреагировала на смерть актрисы Проценко

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Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала в среду, 19 мая, что актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», была ангельским лицом советского кинематографа.

«Боже! Как же она была прекрасна! Роль Мальвины — эти безумно прекрасные голубые глаза свели миллионы зрителей с ума. Такая чудесная, небесной красоты девочка, как же она была прекрасна…» — сказала Поплавская в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам телеведущей, Проценко болезненно воспринимала отсутствие работы. Однако ее отлично поддерживала семья, поэтому актриса была счастливой женщиной.

Поплавская также рассказала, что глубоко опечалена новостью о кончине артистки, она выразила соболезнования родным и близким Проценко.

Ранее в этот день актер и журналист Алексей Войтюк, супруг Татьяны Проценко, сообщил о ее смерти на 54-м году жизни. Он уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Отмечалось, что дата и место похорон артистки будут объявлены позже.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Сама актриса рассказывала, что роль Мальвины досталась ей случайно — она познакомилась в поезде с ассистентом режиссера фильма «Приключения Буратино» Леонидом Нечаевым. Затем он утвердил ее на роль.

Проценко также занималась компьютерной версткой. Она работала редактором на телевидении, в СМИ и полиграфических компаниях.

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