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Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
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Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию

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Шесть пингвинов Гумбольдта отправили в Северную Македонию из Московского зоопарка. Об этом в среду, 19 мая, говорится на сайте зоосада.

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Пингвинов отправили жить в зоопарк, расположенный в Скопье — столице Северной Македонии. Эти пингвины — потомство двух последних лет. Как рассказали в Московском зоопарке, они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. На новом месте они встретятся с группой пингвинов из Италии и, возможно, образуют основу новой популяции.

Как отмечает RT, это будут первые пингвины в зоопарке Скопье.

В Московском зоопарке выразили уверенность в том, что «Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далекой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами/матерями македонской пингвиньей популяции», пишет агентство городских новостей «Москва».

27 апреля в Московском зоопарке вылупились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесенных в Международную Красную книгу как близкие к угрозе исчезновения. Посмотреть на птенцов можно в павильоне «Птицы и бабочки тропиков».

В июне они вслед за взрослыми сородичами выйдут в уличный вольер «Болото», где научатся плавать и ловить рыбу.

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