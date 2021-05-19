Bloomberg назвал дату снятия ограничений с полетов в Турцию

Запрет на авиасообщение между Турцией и Россией может быть снят 15 июня. Члены турецкой делегации при посещении Москвы не смогли договориться с российским правительством о возобновлении полетов в полном объеме 2 июня. Об этом в среду, 19 мая, сообщил Bloomberg.

По информации издания, в понедельник, 17 мая, представителям Турции не удалось убедить российскую сторону в том, чтобы восстановить авиасообщение раньше введенных запретов. Россиянам откроют въезд в республику не ранее середины июня, рассказал Bloomberg.

Ранее в российскую столицу прибыла делегация из Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем, представителем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином и другими чиновниками, отметили в издании «Газета.ру».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 18 мая заявила о том, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию на этой неделе, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая. По ее словам, необходимо удостовериться в уровне безопасности отдыха в стране для российских граждан.

18 мая стало известно об отправке российских специалистов в Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения с республикой. Такое решение было принято по итогам встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном.

Турция с 17 мая приступила к постепенному снятию ограничений после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.