Совет Федерации одобрил денонсацию невыгодного договора с Нидерландами

Россия отказалась от налогового соглашения с Нидерландами. Закон о денонсации договора одобрил Совет Федерации. Документ был принят во избежание двойного налогообложения между странами. Однако в итоге условия взаимодействия оказались невыгодны для России. Но Нидерланды отказались повышать налог на вывод дивидендов из РФ. Уведомление о денонсации направят в Амстердам до 30 июня этого года. Соглашение прекратит свое действие 1 января 2022 года.

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