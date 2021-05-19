Аналитик оценил падение курса биткоина

Падение курса биткоина может продолжиться, после чего стоимость криптовалюты снова, вероятно, начнет расти. Такое мнение 19 мая высказал аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, комментируя сообщение о падении стоимости биткоина в два раза.

«Как платежная система биткоин несостоятелен, это дорогие трансакции, очень энергоемкие. Дальше надо будет смотреть. Либо эта тема умрет совсем, и это может быть триггером коррекции на фондовых рынках тоже... Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх», — цитирует слова эксперта телеканал RT.

Голубовский назвал биткоин брендом, который стоит денег только из-за созданного вокруг него мифа. Аналитик считает, что с осени прошлого года начался развиваться миф о биткоине как о «цифровом золоте».

Ранее в среду сообщалось, что биткоин подешевел в два раза после своего исторического максимума, который был зафиксирован в апреле текущего года. По состоянию на 16:00 мск 19 мая стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $31 тыс., согласно данным торгов.

Утром 19 мая стало известно, что биткоин в ходе торговой сессии падает в цене на 10,42% и опускается до $40,5 тыс. По состоянию на 07:15 мск курс этой криптовалюты находился на уровне $40,4 тыс. (–0,55%).

Накануне эксперты сообщили, что цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., но негативный сценарий преобладает. Среди причин возможного падения назывались заявления американского бизнесмена Илона Маска, который сообщил о прекращении продажи Tesla за биткоины.